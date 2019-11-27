К экосистеме переводов Сбербанка подключился первый банк из Узбекистана

Теперь переводы из Сбербанка по номеру мобильного телефона доступны и в Узбекистан: клиенты мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» могут переводить деньги на карты и счета клиентов АКБ «Агробанк».

Услугой можно воспользоваться в разделе «Переводы за рубеж» — «По номеру телефона на карту/счет». Для перевода достаточно указать номер мобильного телефона получателя, привязанного к его карте. Комиссия за перевод составит 1%, максимальная сумма — 50 тысяч рублей. Перевод можно осуществить в рублях — при зачислении на карту в АКБ «Агробанк» он будет сконвертирован в валюту карты.

Светлана Кирсанова, заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Мы продолжаем расширять географию переводов для наших клиентов. К нашей экосистеме присоединилось уже семь банков из Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана — стран, с которыми у России традиционно тесные экономические и культурные связи. Подключая новых партнеров, мы делаем мир ближе, а денежные переводы — доступнее, проще и понятнее для всех».

АКБ «Агробанк» — первый банк Узбекистана, подключившийся к экосистеме переводов Сбербанка. Узбекистан — самый крупный рынок переводов из России в СНГ (в 2018 году объем переводов составил 4 млрд долларов). В Сбербанк Онлайн также доступны переводы в такие финансовые учреждения СНГ, как «Душанбе Сити», «Коммерцбанк Таджикистана», «Банк Эсхата» и «Спитамен Банк» (Таджикистан), КБ «Кыргызстан» и «Банк Компаньон» (Киргизия).