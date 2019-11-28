Солид Банк провел серию бизнес-семинаров для предпринимателей

Солид Банк провел серию успешных бизнес-семинаров для предпринимателей. Контент мероприятий носил образовательных характер, раскрывая тему привлечения инвестиций в бизнес.

Бесплатные обучающие семинары для руководителей и собственников бизнеса, проводимые Солид Банком, стали традиционными. В этот раз география встреч была расширена, в течение недели спикеры посетили 4 города ДВФО: Владивосток, Хабаровск, Иркутск и Южно-Сахалинск. Эти города выбраны не случайно, т.к. именно они являются кластерами реализации масштабных государственных программ развития Дальнего Востока, триггерами с активно растущей бизнес-средой.

Семинары посетило около двухсот участников, это показатель живого интереса к обсуждаемой теме. Хотя, трудно представить более насущную для любого развивающегося бизнеса проблему, чем привлечение инвестиций. И если предприниматели западной части страны неплохо осведомлены о возможностях в данном направлении, то на Востоке с этим все не так радужно.

«Наша миссия в данном пуле семинаров была, можно сказать, миссионерской, – комментирует Юлия Волкова, руководитель инвестиционного направления АО «Солид Банк», – подавляющее большинство предпринимателей, посетивших семинары, даже не слышали о большинстве представленных нами инструментов привлечения инвестиций в бизнес. С сожалением вынуждена констатировать факт, что бизнес на Дальнем Востоке, имея огромный потенциал, испытывает информационный голод и не знает о доступных ему возможностях. Именно поэтому мы собрали топовых спикеров, менеджеров Солид Банка, действующих практиков с огромным опытом, а также руководителей компаний-партнеров и организовали личную встречу с бизнес-сообществом. Большинство тем, раскрытых нами в ходе семинаров, были абсолютно новыми для участников! В процессе общения мы ответили на вопросы, которые даже еще не были ими сформулированы для самих себя, а существовали только в виде некоего предчувствия, абстрактного вопросительного знака в сознании. Было невероятно приятно видеть изумление в глазах предпринимателей, когда мы словно читали их мысли».

В качестве спикеров на семинарах выступили: руководитель инвестиционного направления «Солид Банка» Юлия Волкова, генеральный директор ООО «Солид Лизинг» Кирилл Канунников, начальник управления продаж Департамента малого и среднего бизнеса АО «Солид Банк» Дмитрий Кадашников и начальник отдела доверительного управления АО ИФК «Солид» Михаил Королюк.

«Семинары прошли очень успешно, – комментирует Геннадий Фофанов, Председатель Правления АО «Солид Банк», – формируя программу, мы, безусловно, опирались на потребности и «боли» предпринимателей, но что будет такой отклик, честно говоря, не ожидали. Сейчас столько, «инфо-гастролеров», путешествующих по стране, «обучающих», продающих что-то, что обязательно приведет к успеху, но, как правило, в выигрыше после таких вот «шабашей» остаются только сами организаторы. Поэтому, представление в качестве спикеров ТОП-менеджеров банка и наших партнеров, было для нас принципиальным моментом. Рассказывать о том, как привлечь деньги, как заставить их работать и приносить прибыль, должны только руководители, прошедшие долгий путь проб и ошибок, знающие потребности, проблемы, запросы бизнеса и имеющие практический опыт в реализации успешных стратегий и, конечно же, с безупречной и прозрачной репутацией.

Целью проведения семинаров был, в первую очередь, ликбез для бизнеса в инвестиционных вопросах. Тема щепетильная, не терпящая поверхностного ознакомления, как и все, что касается денег и дальнейшей судьбы предприятия, животрепещущая. Конечно же, предпринимателям нужен надежный партнер в этом деле, и Солид Банк отлично подходит на эту роль. Поэтому, почти все участники семинаров стали нашими клиентами. Мы не останавливаемся в нашей просветительской деятельности, обязательно будем проводить семинары, обогащая и актуализируя программу. Всех приглашаем, следите за нашими анонсами!»