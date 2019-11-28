За 3 года к высокоскоростному интернету подключат 1800 учреждений Иркутской области

Национальный центр информатизации (входит в концерн «Автоматика» Госкорпорации Ростех) завершил первый этап проекта по подключению социально значимых объектов Иркутской области к высокоскоростному интернету. Работы ведут по федеральному проекту «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Об этом сообщили в Ростехе.

Всего в ближайшие три года доступ к высокоскоростному интернету получат почти 1800 объектов в разных районах Иркутской области: образовательные учреждения, фельдшерско-акушерские пункты, структуры МЧС и Росгвардии, органы исполнительной власти.