Новости

За 3 года к высокоскоростному интернету подключат 1800 учреждений Иркутской области

28 ноября 2019

Национальный центр информатизации (входит в концерн «Автоматика» Госкорпорации Ростех) завершил первый этап проекта по подключению социально значимых объектов Иркутской области к высокоскоростному интернету. Работы ведут по федеральному проекту «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Об этом сообщили в Ростехе. 

Всего в ближайшие три года доступ к высокоскоростному интернету получат почти 1800 объектов в разных районах Иркутской области: образовательные учреждения, фельдшерско-акушерские пункты, структуры МЧС и Росгвардии, органы исполнительной власти. 


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Проект «Южное побережье Байкала»
Минэкономразвития предложило субсидировать строительство глэмпингов
Туристические оазисы от Сбербанка: как подольше задержать туриста на Байкале
Туризм на Байкале: топ-13 бизнес-идей от Сбербанка
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании