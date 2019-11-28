В Иркутской области отремонтировали 280 километров федеральных дорог

В Иркутской области отремонтировали 280 километров федеральных дорог. В 2019 году отремонтировали 176 км дорог, из них 82 км – капитально, ещё 105 км защитили слоями износа. Об этом сообщили в Упрдор «Прибайкалье».

Специалисты уложили новое дорожное покрытие, укрепили кюветы и обочины. Безопасность участников движения обеспечена новыми дорожными знаками, барьерным ограждением, горизонтальной разметкой из термопластика и сигнальными столбиками. Благоустроены остановки общественного транспорта, на нескольких объектах проведено электроосвещение, заменены фонари.

Основной объём – семь участков ремонта общей протяженностью 69,4 км – пришёлся на трассу «Сибирь». Здесь впервые на федеральных дорогах региона использовали особо прочный полимерно-дисперсно-армированный асфальтобетон.

После капитального ремонта и ремонта к концу года приведено в нормативное состояние 196 искусственных сооружений – это 8 мостов и около 200 водопропускных труб. Стоит отметить, что впервые была применена инновационная для Прибайкалья технология санации труб стеклополимерным волокном. Семь объектов находятся на трассе А-331 «Вилюй» и одна труба – на автодороге Р-255 «Сибирь».