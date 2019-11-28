Российские производители лекарств теперь вместо сертификации будут предоставлять данные Росздравнадзору

Изменения призваны создать эффективный механизм «выпускного» контроля лекарственных средств, которые поступают в гражданский оборот. Сообщает RT.

«Ввод в гражданский оборот каждой серии иммунобиологических лекарственных препаратов будет осуществляться на основании выданного Росздравнадзором разрешения с учётом заключения о соответствии серии требованиям, установленным при государственной регистрации лекарственного препарата», — говорится в сообщении на сайте правительства.

Изменения вступают в силу с 29 ноября 2019 года.