В Иркутске объявили конкурс на самую лучшую ёлку

В сквере имени Кирова Иркутска 22 декабря состоится фестиваль-конкурс «Самая красивая новогодняя ёлка – 2020». Там будет установлено 50 искусственных елок для оформления участниками фестиваля. Об этом сообщили в администрации.

В конкурсе могут принять участие почетные семьи, представители учреждений образования, культуры, спорта, здравоохранения, молодежных и общественных организаций, ТОСов, городских сообществ, культурно-национальных центров, предприятий и других коммерческих структур. Для этого в срок до 16 декабря необходимо подать заявку в МАУ «Праздник» по адресу: улица Горная, 24, офис 500 или по электронной почте prazdnik-adm@mail.ru. К заявке необходимо приложить эскиз оформления или описание концепции украшения ёлки. Необходимые декоративные элементы участники придумывают и подготавливают самостоятельно. Это могут быть ёлочные игрушки, мишура, гирлянды (без электрического подключения) и т.п.

Победителей фестиваля-конкурса определят в трех номинациях: «Красота», «Оригинальность» и «Наша память и наша слава». Жюри будут учитывать концептуальность, творческий подход, выразительность цветового и декоративного решения.