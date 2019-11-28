В октябре россияне потратили на еду 21,7 тыс. рублей

При общих расходах среднестатистической российской семьи в сентябре в размере 71,6 тыс. руб. траты на питание в среднем составили 21,7 тыс. руб. Значение Food Index, таким образом, оказалось равно 30,3%, что за годы наблюдений типично для осеннего периода подготовки к зиме. Сообщает в своем исследовании Ромир.

В сентябре общие расходы среднестатистической российской семьи составили 71,6 тыс. руб., что на 7,7% больше, чем год назад, и на 8,7% больше, чем в прошлом месяце.

Доля затрат на продукты питания оказалась равна 21,7 тыс. руб., что на 6% больше, чем год назад, и на 5,7% больше, чем в сентябре. Доля расходов на питание составила 30,3%, что на 0,5 п.п. ниже, чем год назад, и на 0,9 п.п. ниже, чем в прошлом месяце.

«Традиционно второй осенний месяц отметился увеличением как общих расходов, так и трат на питание. Значение индекса продолжает снижаться и возвращаться к показателям прошлых лет, что говорит о том, что россияне стараются более рационально подходить к приобретению продуктов питания в условиях современных реалий» – говорит президент исследовательского холдинга Ромир, доктор социологических наук Андрей Милехин.