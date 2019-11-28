На ул. Марии Цукановой в Иркутске временно ограничат движение автомобилей

На ул. Марии Цукановой в Иркутске с 29 ноября 18:00 до 30 ноября в 6:00 ограничат движение автомобилей на участке от улицы Рабочего Штаба до перекрестка улиц Марии Цукановой и переулка Челябинский. Как сообщили в компании «Иркутскэнерго», это связано с работами по диагностированию тепловой сети. Движение будет организовано по крайним правым полосам в обоих направлениях движения.
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На ул. Марии Цукановой в Иркутске временно ограничат движение автомобилей28 ноября 2019
/ Сибирское Информационное Агентство /
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