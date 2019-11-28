Новости

На ул. Марии Цукановой в Иркутске временно ограничат движение автомобилей

28 ноября 2019

На ул. Марии Цукановой в Иркутске с 29 ноября 18:00 до 30 ноября в 6:00 ограничат движение автомобилей на участке от улицы Рабочего Штаба до перекрестка улиц Марии Цукановой и переулка Челябинский. Как сообщили в компании «Иркутскэнерго», это связано с работами по диагностированию тепловой сети. Движение будет организовано по крайним правым полосам в обоих направлениях движения.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Проект «Южное побережье Байкала»
Минэкономразвития предложило субсидировать строительство глэмпингов
Туристические оазисы от Сбербанка: как подольше задержать туриста на Байкале
Туризм на Байкале: топ-13 бизнес-идей от Сбербанка
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании