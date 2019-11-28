Связь-Банк снизил ставки по ипотеке

Ставки по ипотеке в Связь-Банке снова снижены. Банк предлагает кредит на покупку недвижимости в новостройке по минимальной ставке 8,65% годовых, что на 0,55 п.п. ниже предыдущих значений. Корректировка ипотечной ставки на приобретение квартир и апартаментов на вторичном рынке составила 0,4 п.п. до 8,9%. Кредит на покупку дома с земельным участком теперь можно взять по ставке 10,3%.

Воспользоваться максимально низкой ставкой по ипотечным программам Связь-Банка могут держатели банковских карт по зарплатным проектам Связь-Банка, а также клиенты «Акционных партнеров»* при оформлении обязательных и рекомендуемых видов страхования.

Связь-Банк выдает кредиты на приобретение квартир в новостройках и на вторичном рынке, а также готовых домов с земельными участками. В Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Свердловской области и Краснодарском крае возможно взять ипотечный кредит от Связь-Банка на покупку лофтов или апартаментов.

*«Акционные партнеры» - партнеры Банка, в рамках сотрудничества по ипотечному кредитованию, клиентам которых предлагается сниженная процентная ставка по кредитным договорам.