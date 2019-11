Сбербанк завоевал семь наград премии European Contact Center and Customer Service Awards

Сбербанк стал обладателем семи наград премии European Contact Center and Customer Service Awards (ECCCSA). Накануне в Лондоне состоялся финал конкурса и церемония награждения победителей.

Премия ECCCSA — одна из старейших наград в европейской индустрии контактных центров и клиентского сервиса. В состав жюри конкурса входят опытные специалисты, отвечающие за клиентский сервис в европейских банках, телекоммуникационных компаниях, розничных торговых сетях, представители профессиональных ассоциаций.

В конкурсе приняли участие более 250 крупных компаний из 24 стран, которые боролись за победу в 32 номинациях. В состав команды Сбербанка вошли представители блоков «Технологии», «Розничный бизнес», «Сервисы», «HR», «Риски», «Корпоративно-инвестиционный бизнес» и Департамента по работе с проблемными активами.

В сентябре–октябре 2019 года команда Сбербанка представляла проекты перед членами жюри конкурса на очной защите в Лондоне, а также принимала гостей в Операционном центре г. Нижний Новгород в рамках защиты номинации «Best Employer — Great Place to Work» (Лучший работодатель) и в Единой службе заботы о клиентах (ЕРКЦ) г. Воронеж в рамках защиты номинации «Large Contact Center of The Year» (Лучший большой контактный центр).

Сбербанк стал финалистом в 14-ти номинациях и завоевал семь наград. Золото в номинации «Лучший работодатель» (Best Employer — Great Place to Work). Серебро в номинациях «Наиболее эффективное использование технологий» (Most Effective Application of Technology), «Самая эффективная инициатива в области обучения и развития» (Most Effective Learning and Developmet Initiative), «Лучшая большая команда обслуживания клиентов» (Best Large Customer Service Team), «Лучший большой контактный центр» (Large Contact Center of The Year).

Бронзу в номинациях «Наиболее эффективный цифровой клиентский опыт» (Most Effective Digital Customer Experience) и «Наиболее эффективная программа улучшений — Коллеги» (Most Effective Improvement Programme — Colleague).

В 2018 году Сбербанк впервые принял участие в European Contact Center and Customer Service Awards. Команда дистанционного взыскания Операционного центра при поддержке Департамента по работе с проблемными активами взяла две награды: золото в номинации «Лучшая команда контроля качества» (Best Quality Team) и серебро в номинации «Наиболее эффективная программа улучшений» (Most Effective Improvement Programme).