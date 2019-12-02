ВТБ в Иркутской области насчитывает 32 офиса и 475 банкоматов

Подводя итоги работы за 9 месяцев текущего года, управляющий ВТБ в Иркутской области Александра Макарова рассказала, что банк ВТБ в Иркутской области по итогам 9 месяцев работы достиг хороших результатов, нарастив кредитный портфель корпоративных и частных клиентов на 17% до 80,7 млрд рублей, депозитный – на 22% до 91,7 млн рублей.

На текущий момент банк в регионе представлен 32 офисами, в ближайшее время будет открыта еще одна точка обслуживания в области. В иркутском подразделении ВТБ работают порядка 800 сотрудников, банкоматная сеть представлена 475 устройствами.

Управляющий ВТБ в Иркутской области Александра Макарова отметила: «В рамках нашей стратегии мы стремимся развивать цифровые услуги и сервисы для наших клиентов, для того, чтобы все больше услуг можно было получить удаленно, но при этом не забываем и о тех клиентах, кому важна возможность прийти за консультацией или услугой в офис банка».

Всего по итогам 9 месяцев работы населению региона ВТБ предоставил более 32 тысяч кредитов на общую сумму 20,3 млрд рублей – на 3% больше, чем за аналогичный период годом ранее.