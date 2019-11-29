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Иркутская область профинансирует проект демеркуризации ртутного цеха «Усольехимпрома» в 2020 году

29 ноября 2019

Проект демеркуризации цеха ртутного производства «Усольехимпрома» профинансируют в 2020 год.  Стоимость реализации составляет 1,2 млрд рублей. Об этом сообщило региональное правительство. 

Проектная документация с положительными заключениями государственной экологической экспертизы и государственной экспертизы направлены в Минприроды России для включения в Государственный реестр накопленного вреда окружающей среде и в федеральный проект «Чистая страна» национального проекта «Экология». Это сделает возможным привлечение средств федерального бюджнета для реализации проекта по ликвидации цеха ртутного производства. После этого мероприятия по рекультивации зараженных ртутью земель, а также ликвидации цеха ртутного производства могут быть включены в государственный реестр на 2020 и последующие годы.

Напомним, что решение многолетней проблемы осложняется тем, что земли предприятия-банкрота общей площадью 610 га в большей части находятся не в областной собственности, а в федеральной и частной. Это на законодательном уровне делает невозможным проведение на этих территориях ряда необходимых мероприятий.
 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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