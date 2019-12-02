Альфа-Банк обновил приложение мобильного банка

Альфа-Банк выполнил ряд улучшений в мобильном приложении. Теперь все основные действия можно делать за пару касаний, а графические элементы и страницы переработаны в соответствии с новыми принципами дизайна и верстки мобильных приложений.

Улучшена навигация

Популярные разделы теперь всегда доступны на навигационной панели в нижней части экрана: платежи и переводы, история операция и чат. От каноничной красной кнопки «Платежи и переводы» отказались.

Переработан раздел с историей операций

— Можно в два касания повторить один из прошлых переводов с карты на карту.

— В операциях отображается комментарий отправителя и время платежа, а в исходящих еще и название шаблона.

— При обмене валюты отображается курс, по которому происходила конвертация.

Улучшен поиск отделения и банкомата

— Появились поиск по адресу и станции метро.

— Можно посмотреть расположение банкомата на карте и узнать, насколько загружено отделение банка.

Упрощен процесс перевода по номеру карты

— Код 3D-secure приходит в пуш-уведомлении и автоматически подставляется в поле подтверждения операции.

— При пополнениях с карт других банков больше не нужно указывать код CVC, если банк-эмитент его не требует.

Что еще нового

— Появилась возможность выбрать счет при получении денег по номеру телефона.

— Можно менять шаблоны платежей и создавать автоплатежи по расписанию на счета юрлиц, например, поставщика коммунальных услуг.

— Ипотечный кредит можно погасить с карты другого банка без комиссии.



Мобильным приложением Альфа-Банка пользуется более 5 млн клиентов или 75% от активной клиентской базы. Это один из самых высоких показателей среди российских и зарубежных банков.