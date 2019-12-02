За 10 месяцев в России выдан 1 млн ипотечных кредитов - на 14% меньше, чем в прошлом году

Банк России опубликовал статистику развития ипотечного рынка за октябрь. За 10 месяцев 2019 года выдан 1 млн кредитов (-14% к 10 мес. 2018 г.) на сумму 2,23 трлн руб. (-6%). Эксперты связывают снижение объемов выдачи с сокращением объемов кредитов, выдаваемых на цели рефинансирования. Так за 10 месяцев 2019 г., по оценкам ДОМ.РФ и FRG, на эти цели выдано 52 тыс. кредитов на 116 млрд руб. (около 5% всей выдачи), в прошлом году – 145 тыс. кредитов на 293 млрд руб. (12% выдачи).

Объемы выдачи «новых» кредитов незначительно отстают (по количеству) от рекордных уровней прошлого года – за 10 мес. 2019 г. выдано около 955 тыс. «новых» кредитов на 2,12 трлн руб. (-7% по количеству и +2% по сумме к 10 мес. 2018 г.).

Как прогнозировал Аналитический центр ДОМ.РФ ранее, тенденция снижения ставок по ипотечным кредитам продолжилась. Ставки по фактически выданным в октябре кредитам на новостройки снизились до уровня 8,84% (на 0,32 п.п. ниже годового максимума в апреле 2019 г. - 10,13%). Значительный вклад в снижение ставки оказала растущая популярность программы «семейной ипотеки», ставки по которой составляют 5% и менее. Без учета этой программы, ставки по кредитам на новостройки достигли 9,3% (на 1 п.п. ниже апреля 2019 г.). По кредитам на вторичном рынке ставки снизились до 9,67% (на 0,16 п.п. выше апреля 2019 г.).

Ставки по ипотеке, отраженные в статистике Банка России отражают условия кредитов, одобренных к выдаче 1-3 месяца назад. Это время, необходимое заемщику для поиска жилья и оформление сделки. В настоящий момент снижение ставок продолжается.

По данным мониторинга ДОМ.РФ и FRG, в ноябре продолжилось снижение ставок предложения основных ипотечных кредиторов: средневзвешенная ставка 15 крупнейших ипотечных банков снизилась до 8,96% на новостройки и 9,09% на вторичное жилье.

Этот уровень ставок отразится в фактических ставках выдачи в начале 2020 года. По итогам первого квартала будущего года ставки достигнут минимальных значений за всю историю наблюдений.

Отмечается снижение ставок предложения и по продуктам рефинансирования ранее взятых кредитов (9,07% по сравнению с 10,71% в апреле 2019 года). Это значит, что выгоду от снижения ставок смогут получить не только новые, но и действующие заемщики, получившие ипотеку по ставкам от 10% и выше.