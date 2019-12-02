Конференция для инвесторов – FFin Conference – прошла в Москве

Каждую осень ИК «Фридом Финанс» организует большую конференцию для инвесторов – FFin Conference. В этом году мероприятие прошло с особым размахом: ключевой темой обсуждения на обеих сессиях стали инвестиции в развлечения. Выступавшие на форуме эксперты и их слушатели задались вопросом, как заработать на эмоциях.

«Для того, чтобы быть лидером, ты должен быть достаточно смелым, чтобы менять глобальные правила игры», - подчеркнул генеральный директор ИК «Фридом Финанс» Тимур Турлов, обобщая рассуждения о том, кто сегодня правил бал на рынке.

Первая сессия была посвящена относительно новому, но очень динамично развивающемуся направлению индустрии развлечений – онлайн-играм и киберспорту. Эксперты панели: Илья Карпинский (Mail.ru Group), Роман Дворянкин (Virtus.Pro), Владимир Макарычев (EnplexGames. Wargaming Alliance), Федор Фетисов (Winstrike), Александр Соколец (Neurogaming Group) и Вадим Меркулов (ИК «Фридом Финанс») – дали свои оценки киберспортивной и игровой индустрии, обсудили потенциал рынка, а также инвестиционную привлекательность основных игроков и вынесли однозначный вердикт: киберспорт и онлайн-игры продолжат радовать не только фанатов, но и инвесторов. Модератором и настоящим двигателем обсуждения стал известный спортивный комментатор Владимир Стогниенко.

Первым в сессии выступил Вадим Меркулов, директор аналитического департамента ИК «Фридом Финанс». По его оценкам, в динамично развивающейся сфере компьютерных игр постоянно появляются новые форматы. Интересно, что сегодня поставщики игр отказываются от изначального формата – непосредственной продажи игр пользователям. Куда более популярной моделью монетизации становятся встроенные покупки. Глобальная выручка от внутриигровых покупок, по мнению Вадима Меркулова, удвоится к 2020 году по сравнению 2018-м и составит $71 млрд. Эксперт отметил лидеров рынка – Tencent, Microsoft, Apple, Sony, Activision Blizzard, Take Two Interactive, Electronic Arts, др.

Аналитик компании также дал общий прогноз развития рынка. Игровая индустрия продолжит расширяться, а драйвером роста для нее станет сегмент, который многие сегодня недооценивают — мобильные игры. Киберспорт как явление также способен стимулировать дальнейшую позитивную динамику по мере увеличения числа зрителей и профессиональных игроков. Монетизация, по оценке Меркулова, пойдет в сторону модели подписок, которую уже активно используют крупнейшие игроки рынка – Apple, Google, Samsung.

В рамках продолжившейся дискуссии участники обсуждали, в чем успех онлайн-игр и киберспорта и какое будущее их ждет. Эксперты подчеркнули, что вопреки расхожему мнению аудитория киберспорта и онлайн-гейминга не ограничивается молодым поколением. В некоторых сегментах средний возраст составляет 35+, а основные потребители – женщины.

Заметен также тренд на профессионализацию отрасли. Как рассказал генеральный менеджер Virtus.Pro Роман Дворянкин, киберспорту еще далеко до большого офлайнового спорта, но тенденция очевидна: «Если говорить про топовые киберспортивные команды, которые выступают на мировой арене, то зарплаты киберспортсменов составляют (если говорить про РФ и Европу) $15-20 тыс. в месяц. Есть ситуации, когда бывшие киберспортсмены могут становиться стримерами и начинают зарабатывать больше».

При этом эксперты сошлись во мнении, что киберспорт – не угроза для традиционного спорта и вряд ли в обозримом будущем он сможет вытеснить футбол или хоккей. Но его институционализация, вне всяких сомнений, продолжится.

Как подчеркнул Федор Фетисов, руководитель стратегического направления Winstrike: «Киберспорт – это ядро индустрии гейминга. В целом это такая квинтэссенция всего, что происходит. Безусловно, индустрия огромная. Но здесь самые яркие эмоции, самые качественные коллаборации. Это показатель того, как индустрия круто может работать».

В завершающей части сессии эксперты ответили на вопросы слушателей и журналистов и дали рекомендации по инвестированию.

Вторая сессия «TV и киноиндустрия. Как из медиа сделать продукт и продать его на бирже» началась с вступительного слова модератора дискуссии Сергея Минаева, главреда журнала Esquire. Контент правит всем, но как его создать, как продать и как определить потребителя – вот неизменные вопросы индустрии ТВ и кино.

Свое видение вопроса представил генеральный директор ИК «Фридом Финанс» Тимур Турлов. По его оценкам, контент, как и вся индустрия развлечений, уходит в digital, где уже сейчас получает больше половины своих доходов. Традиционному ТВ все сложнее конкурировать со контентом, который производят Netflix, HBO, Apple или Amazon: телевидение не успевает и за меняющимися форматами доставки этого контента.

«Именно те, кто умеют доставлять контент до потребителя, зачастую за счет максимальной симплификации, выигрывают и получают возможность вертикальной интеграции. Стриминг определяет победителей, потому что сочетание стриминга и создания качественного контента дает необходимую синергию», — заметил Турлов. Индустрия меняется намного быстрее, чем нам кажется, и выявить в ней будущего чемпиона не так-то просто. Нынешний лидер гонки Netflix еще буквально 5-10 лет назад был скорее маргинальным игроком. Другой пример – сервис Disney +, который в день открытия подписки получил столько пользователей, сколько HBO Now собирал в течение пяти лет. «Для того чтобы быть лидером, ты должен быть достаточно смелым, чтобы менять глобальные правила игры», — подчеркнул эксперт.

Говоря о России, глава «Фридом Финанс» отметил, что потенциал рынка у нас очень большой, и пока нам только предстоит осознать его настоящий размер: «Российский инвестор, как любой другой, понимает, что скорость развития индустрии очень высока. При этом иногда речь идет о том, чтобы вкладываться действительно вдолгую. То есть в проекты, которые ни сегодня, ни завтра, ни еще довольно продолжительное время не будут приносить доход, но которые способны в будущем обеспечить миллиарды прибыли. Возможно, на российском рынке это произойдет даже быстрее, чем мы все думаем сейчас».

Антон Калинкин, режиссер, продюсер и учредитель Ассоциации производителей web-сериалов, заметил, что в обозримой перспективе «будет рождаться огромное поле независимого контента, который рано или поздно найдет свой способ монетизации». Разные форматы создания контента – централизованные вроде Netflix и условные «малые» формы, которые носят скорее стихийный характер, противостоят друг другу. Предсказать, кто выйдет победителем практически невозможно. Основная проблема создания контента не только в России, но и в мире, заключается в определении аудитории, для которой этот контент создается. Нынешние потребители гораздо больше сегментированы, нежели прошлые поколения, что только подтверждает необходимость таргетинга и ухода от генерации «универсальных» продуктов.

Взгляд со стороны государственного актора дала Евгения Данильченко, руководитель направления экспорта креативных индустрий Российского экспортного центра (группа ВЭБ). По ее словам, государство сейчас не ограничивается только финансированием отдельных проектов, но разрабатывает комплексные программы поддержки креативной индустрии в целом. По итогам 2018 года российский контент был представлен в 140 странах мира, не в последнюю очередь благодаря государственному участию. «Рынок, где представлен русский контент постепенно растет, это значит, что он не просто стал интересен байерам (закупщикам), а наконец получил признание у конечных потребителей. Стали расти качество и количество русского контента. Пришло понимание необходимости соответствия качества каким-то международным стандартам», – подчеркнула Данильченко. Можно посмотреть, в частности, на недавние истории успеха, примером которых служит сериал «Лучше, чем люди», который стал первым российским сериалом, вышедшим под брендом Netflix Original. Эксперт резюмировала, что «несмотря на действительно существующие у индустрии проблемы с информацией, с маркетингом и прочим, за последнее несколько лет наблюдается существенное улучшение качества и увеличение количества русского контента с признанием в мире».

Александр Кессель, продюсер и основатель компании «Спутник Восток продакшн», отметил, что предпочтения потребителей постоянно меняются: «То, что заходило отлично в 1990-е, например драмы и мелодрамы, то, чему тогда давали Оскаров, сейчас идет очень тяжело. Аудитория развернулась в сторону других жанров». Кессель определил и некоторые компоненты успеха индустрии сериалов и стриминга: «Не будем забывать и об американских сценаристах, которые в нулевых устроили глобальную забастовку, оставив Голливуд без многих квалифицированных кадров. Эти кадры ушли в сериальное производство, что отчасти объясняет взлет качества в этом сегменте».

Георгий Шабанов, основатель и генеральный продюсер кинокомпании All Media Company, согласился с коллегами в том, что российским создателям контента бывает непросто определить потенциального потребителя не только в мировом масштабе, но и даже среди отечественной аудитории. Немаловажна и российская склонность к пиратству и нелюбовь к платным сервисам: «Ключевой вопрос аудитории – почему и за что мы должны платить. На данный момент платными подписками пользуется порядка 1 млн человек в России, если исходить из подписки на Яндекс. Из 150 почти миллионов человек, которые живут в России, только 10% регулярно ходят в кинотеатры. Для сравнения: в Южной Корее – 80%. То есть у нас есть определенные ограничения потребительского характера. В целом перспективы того, что платные подписки станут и для России нормальным явлением, существует, но для этого потребуется, наверное, обучить этому как минимум одно поколение».

После окончания дискуссии эксперты ответили на вопросы из зала, объяснив, почему российский кино- и ТВ-бизнес не идет на IPO и в какие компании сегмента лучше инвестировать сегодня.