Улицы Иркутска убирают от снега 110 единицы техники

В Иркутске на уборку улиц вышли свыше 110 единиц техники. В первую очередь убирают магистральные дороги, после спада основного транспортного потока выполнят вывозку снега и обработку дорог от наледи. Об этом сообщили в администрации.

Вечером началась обработка противогололедными материалами. Очистка дорог выполнялась с 00.00 до 07.00, однако непрекращающийся снегопад создает дополнительные сложности при уборке улиц. Менее чем за сутки в Иркутске выпало 150 мм осадков. После спада потока машин в 10.00 очистка продолжилась.

Для оперативной очистки улиц от свежевыпавшего снега усилят работу снегоуборочных бригад. Задействовано более 40 пескоразбрасывателей, 12 самосвалов, автогрейдеры, а также средства малой механизации для уборки тротуаров. Кроме того, жилищным и коммунальным службам управляющих компаний и частных организаций рекомендовано перейти на усиленный режим работы. Основной упор делается на посыпку очищенных тротуаров песко-соляной смесью, чтобы избежать появления наледи.