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В Иркутской области людям с инвалидностью расскажут, как найти работу

2 декабря 2019

С 1 по 10 декабря 2019 года в Иркутской области граждане с инвалидностью могут проконсультироваться по поиску работы и по вопросам соблюдения трудовых прав. Об этом сообщили в региональном правительстве. 



В число мероприятий входит проведение мини-ярмарок вакансий для инвалидов, круглых столов, информационных семинаров, организация для работодателей единого информационного дня на тему «Разные возможности – равные права», выезды мобильных центров занятости в труднодоступные территории.

Участников декады ознакомят с предложениями областного банка вакансий, в том числе с вакансиями в организациях бюджетной сферы и акционерных обществах с государственным участием, при поиске работы проинформируют о возможности использования информационно-аналитической системы Общероссийской базы вакансий «Работа в России», разместив на ресурсе профессиональное резюме.

Министерство труда и занятости Иркутской области проводит эти мероприятия, к Международному дню инвалидов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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