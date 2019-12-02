В Иркутской области людям с инвалидностью расскажут, как найти работу

С 1 по 10 декабря 2019 года в Иркутской области граждане с инвалидностью могут проконсультироваться по поиску работы и по вопросам соблюдения трудовых прав. Об этом сообщили в региональном правительстве.



В число мероприятий входит проведение мини-ярмарок вакансий для инвалидов, круглых столов, информационных семинаров, организация для работодателей единого информационного дня на тему «Разные возможности – равные права», выезды мобильных центров занятости в труднодоступные территории.



Участников декады ознакомят с предложениями областного банка вакансий, в том числе с вакансиями в организациях бюджетной сферы и акционерных обществах с государственным участием, при поиске работы проинформируют о возможности использования информационно-аналитической системы Общероссийской базы вакансий «Работа в России», разместив на ресурсе профессиональное резюме.

Министерство труда и занятости Иркутской области проводит эти мероприятия, к Международному дню инвалидов.