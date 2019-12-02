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В Ангарске появилась первая модельная библиотека

2 декабря 2019

В 95 квартале Ангарска открылась первая модельная библиотека, в основе которой мультикультурный развивающий центр для детей и родителей. Об этом сообщили в администрации АГО. 

Помимо традиционных форм библиотечного и информационного обслуживания, в пространство библиотеки включены зоны с игровым и развивающим оборудованием для детей разного возраста.​ Библиотека включает пять функциональных площадок:​ «Цифровая лаборатория», «Планета чтения», «Планета творчества», «Планета малышей» и «Планета познания».

Модернизация прошла по национальному проекту «Культура». Это уже шестая подобная библиотека в области.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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