В Ангарске появилась первая модельная библиотека

В 95 квартале Ангарска открылась первая модельная библиотека, в основе которой мультикультурный развивающий центр для детей и родителей. Об этом сообщили в администрации АГО.

Помимо традиционных форм библиотечного и информационного обслуживания, в пространство библиотеки включены зоны с игровым и развивающим оборудованием для детей разного возраста.​ Библиотека включает пять функциональных площадок:​ «Цифровая лаборатория», «Планета чтения», «Планета творчества», «Планета малышей» и «Планета познания».

Модернизация прошла по национальному проекту «Культура». Это уже шестая подобная библиотека в области.