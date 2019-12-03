МТС отследил мобильный трафик в торговых центрах Иркутска в дни распродаж

МТС составил рейтинг торгово-развлекательных центров за минувшие выходные на основе аналитики обезличенного мобильного трафика.

Самым популярным у иркутян в «чернопятничный» уик-энд оказался торгово-развлекательный комплекс «Сильвер Молл». Рост трафика в этот период более чем в полтора раза превысил показатели выходного дня осенью. Посетители центра не только активно использовали мобильный интернет, но и разговаривали по телефону. Объем передачи данных, который был сгенерировали использован за прошедшие выходные, посетители этого ТЦ хватит на прослушивание несколько сотен песен, а если сложить все разговоры, то их продолжительность составит почти 500 часов.

ТРЦ «ЯркоМолл», бывший «КомсоМолл» на «Черную пятницу» оказался на втором месте по популярности. Посетители здесь также активно использовали мобильный интернет и голосовую связь.

Тройку самых популярных мест для шоппинга в период распродаж замыкает «Модный квартал». Он немного уступил «ЯркоМоллу» по объему траффика, но, при этом, заметно обошел ТЦ «Карамель» и «Юбилейный».

МТЦ «Новый» и «Джем Молл» оказались на 6 месте. Вероятно, в местах, где посетители преимущественно семейная аудитория, основной фокус внимания абонентов был сосредоточен на покупках.

В период распродаж и зимой в целом, компания фиксирует многократный рост интернет-трафика в популярных торгово-развлекательных комплексах региона. Поэтому почти во всех крупных ТРЦ, МТС усилила связь внутри помещений.

— Осенью такую сеть мы запустили и в МТЦ «Новый». Система базовых станций, установленных в Торговых центрах, создает равномерное покрытие и позволяет поддерживать качественную голосовую связь и высокие скорости мобильного интернета, — отметил директор филиала МТС в Иркутской области Андрей Березной.