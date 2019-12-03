В Иркутске открылся филиал детской стоматологической поликлиники

В Иркутске открылся филиал детской стоматологической поликлиники. На приобретение и оснащение здания было выделено 125 млн рублей из областного бюджета. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Иркутская городская детская стоматологическая поликлиника оказывает специализированную помощь маленьким пациентам не только Иркутска, но и всего Приангарья. В 2018 году в этом учреждении пролечились более 90 тысяч детей, зарегистрировано свыше 263 тысяч посещений. Ранее поликлиника располагалась в нескольких приспособленных или арендуемых помещениях. Они не соответствовали современным требованиям и не позволяли развивать детскую стоматологическую службу.

В новом здании площадью 1300 квадратных метров предусмотрены все необходимые помещения, сделан современный ремонт, установлено новейшее оборудование, закуплена комфортная медицинская и другая мебель. В поликлинике будет организована центральное стерилизационное отделение, рентген-кабинет, оснащённый современными рентгенологическими аппаратами.

В новом здании будут работать 14 терапевтов-стоматологов, столько же ортодонтов, четыре хирурга-стоматолога и два гигиениста. Первых пациентов начнут принимать уже в середине декабря.