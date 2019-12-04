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В Киренском район под грузовиком обрушился мост

4 декабря 2019

В Киренском районе вечером 3 декабря обрушился мост через реку Макаровка. Как сообщили в ГУ МВД России по региону, 39-летний водитель большегруза «Скания» не выполнил требования дорожного знака, который запрещает движение грузовиков, в результате состоялось обрушение и мост в настоящее время непригоден для проезда транспорта. 



В правительстве Иркутской области сказали, что к восстановительным работам приступили специалисты АО «Дорожная служба». 

В районе введен режим ЧС. В настоящее время на 76 км автодороги Усть-Кут - Киренск движение остановлено, для легкого транспорта организован объезд по льду. 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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