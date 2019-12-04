Аренда загородных домов в Иркутской области подешевела на 3,6%

К Новому году аренда загородной недвижимости в Иркутской области подешевела на 3,6% по сравнению с прошлым годом. Арендовать дом перед праздниками можно за 6 800 рублей в сутки. Об этом сообщает «Авито».

Самой доступной краткосрочная аренда загородной недвижимости оказалась в Крыму: в среднем чуть более 4 000 рублей в сутки, снизившись на 3,1% за год. На втором месте в рейтинге доступности Краснодарский край (около 4 500 рублей в сутки, снижение на 6,1%). В Алтайском крае, который находится на третьем месте рейтинга, посуточная аренда такой недвижимости стала доступнее за год на 1,7% и стоит в среднем около 4 700 рублей в сутки.

В целом по стране средняя стоимость посуточной аренды загородного дома составляет около 6 600 рублей за день, снизившись на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Самая дорогая загородная недвижимость посуточно – в Москве и Московской области: в среднем около 14 500 рублей в сутки (снижение на 3,3% по сравнению с 2018 годом) и 11 500 рублей в сутки (снижение на 1,7% по отношению к 2018 году) соответственно.

