Банк «Солидарность» стал производить наличные валютообменные операции с юанем в Самарской области

Банк «Солидарность» стал производить наличные валютообменные операции с юанем в Самарской области. Банк уже давно является маркетмейкером по паре юань-рубль и предлагает выгодные курсы обмена валют.

27 ноября 2019 года была завершена первая сделка с Банком Харбина по покупке наличных юаней. Объем сделки составил 4 млн. юаней. Данная сделка позволила Банку «Солидарность» устанавливать ещё более выгодные курсы по покупке наличных юаней и стала знаковым событием в деле укрепления сотрудничества с финансовыми институтами КНР.

Приобрести юани в Банке «Солидарность» можно по следующим адресам:

г. Самара, пр. Г. Митирева , д. 11

г. Самара, ул. Куйбышева, д. 90

г. Самара, ул. Аминева, д. 1

г. Самара, ул. Первомайская, д. 27

г. Тольятти, ул. Автостроителей, д. 1а

г. Тольятти, ул. Мира, д. 45