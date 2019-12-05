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Банк «Солидарность» стал производить наличные валютообменные операции с юанем в Самарской области

5 декабря 2019

Банк «Солидарность» стал производить наличные валютообменные операции с юанем в Самарской области. Банк уже давно является маркетмейкером по паре юань-рубль и предлагает выгодные курсы обмена валют.

27 ноября 2019 года была завершена первая сделка с Банком Харбина по покупке наличных юаней. Объем сделки составил 4 млн. юаней. Данная сделка позволила Банку «Солидарность» устанавливать ещё более выгодные курсы по покупке наличных юаней и стала знаковым событием в деле укрепления сотрудничества с финансовыми институтами КНР.

Приобрести юани в Банке «Солидарность» можно по следующим адресам:
г. Самара, пр. Г. Митирева , д. 11 
г. Самара, ул. Куйбышева, д. 90
г. Самара, ул. Аминева, д. 1
г. Самара, ул. Первомайская, д. 27
г. Тольятти, ул. Автостроителей, д. 1а
г. Тольятти, ул. Мира, д. 45

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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