ПСБ и правительство Москвы объединяют усилия для развития столичного бизнеса

ПСБ и Департамент предпринимательства и инновационного развития правительства Москвы подписали Соглашение о стратегическом сотрудничестве по развитию московского предпринимательства.

Cоглашение предусматривает реализацию совместных проектов, направленных на поддержку и развитие малого бизнеса столицы; информационную и консультационную поддержку, поддержку по вопросам кредитования и банковского сопровождения.

«Подписание соглашения между городом и ПСБ банком будет способствовать дальнейшему развитию малого и среднего бизнеса в столице, в том числе, за счет повышения информированности предпринимателей о мерах государственной и финансовой поддержки», - сказал старший вице-президент, директор дирекции среднего и малого бизнеса ПСБ банка Александр Чернощекин.

«Цель подписанных соглашений – подготовка и реализация совместных проектов и мероприятий, направленных на поддержку и развитие предпринимательства в столичном регионе. Соглашения предусматривают оказание взаимного информационного, справочно-аналитического и методического содействия в сфере поддержки бизнеса. Вместе мы сможем более эффективно информировать предпринимателей о мерах поддержки, которую готов им оказать город», – отметил глава Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.