ПСБ представил фотовыставку «Бизнес в объективе» в Барнауле и рассказал о доступных финансах для малого бизнеса

ПСБ банк представил фотовыставку «Бизнес в объективе» и рассказал о доступности финансирования для малого бизнеса на форуме «Территория бизнеса-территория жизни» в Барнауле.

Банк торжественно открыл региональную часть фотовыставки о предпринимателях «Бизнес в объективе». ПСБ объединил истории 19 действующих предпринимателей - основателей и владельцев компаний, которые успешно работают в Алтайском крае и известны далеко за его пределами. Среди участников – руководители компаний с разной отраслевой спецификой: от небольших торговых предприятий, предприятий сферы услуг до компаний, производящих котельное оборудование, стальные тентовые конструкции.

«Проекту «Бизнес в объективе» исполнилось уже пять лет. Все это время через фотографию мы показываем обществу лицо малого и среднего бизнеса, его повседневную жизнь. Наш фотопроект – одна из форм, которой мы выражаем уважение и поддержку российским предпринимателям», – говорит Ольга Ермолова, региональный директор операционного офиса «Алтайский» ПСБ банка.

В церемонии открытия выставки также приняли участие начальник управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Александр Евстигнеев, первый вице-президент «Опоры России» Азат Газизов.

В рамках мероприятия ПСБ провел круглый стол «Доступные финансы для малого бизнеса». Начальник отдела партнерских программ среднего и малого бизнеса ПСБ банка Сергей Пронин рассказал о продуктовой линейке для малого бизнеса. Участники обсудили актуальные вопросы доступности банковских услуг для данного сегмента.

«Мы традиционно работаем с малым бизнесом и всегда держим руку на пульсе. С 2014 года ПСБ ежеквартально проводит исследование, основанное на опросах более 2,3 тыс. предпринимателей в 23 регионах России. Оно называется «Индекс RSBI (Russia Small Business Index)», – рассказал Сергей Пронин. – И по результатам наблюдений в III квартале 2019 года доступность финансирования, по мнению самих предпринимателей, увеличилась. Мы не только ежедневно предоставляем нашим клиентам комплексное обслуживание, но и развиваем высокотехнологичные банковские продукты с применением передовых технологий анализа и обработки данных. ПСБ банк одним из первых вышел на рынок онлайн-кредитования, когда заемщик может оформить кредит, не выходя из офиса. Продукт символично называется «Без бумаг».