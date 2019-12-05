ВТБ поддержал XXXIX Международный музыкальный фестиваль «Декабрьские вечера Святослава Рихтера. Прогулки с Томасом Гейнсборо»

В Пушкинском музее открылся XXXIX Международный музыкальный фестиваль «Декабрьские вечера Святослава Рихтера. Прогулки с Томасом Гейнсборо». Серия концертов, объединенная в 2019 году общей темой «Прогулки с Томасом Гейнсборо», состоится при поддержке генерального спонсора ГМИИ им. А.С. Пушкина — банка ВТБ.

Программа фестиваля подготовлена к выставке работ великого британского живописца XVIII века Томаса Гейнсборо, которая откроется 3 декабря в главном здании ГМИИ им. А.С. Пушкина. Большинство концертов, которые в рамках фестиваля проходят с 1 по 23 декабря, посвящены разнообразным жанрам английской музыки XVII–XVIII веков, а также невероятно насыщенной музыкальной жизни Лондона в эту эпоху. Наряду с шедеврами английской музыки Ренессанса, сочинениями «британского Орфея» Генри Пёрселла и его последователей в программе прозвучат опусы не менее знаменитых иностранцев, чьи имена тесно связаны с историей культуры Великобритании. Художественным руководителем фестиваля выступит Юрий Башмет.

«Я участвовал практически во всех крупнейших мировых фестивалях. Но “Декабрьские вечера” — фестиваль особенный. И дело не только в том, что это специально подготовленные тематические программы, в основе которых — поиск созвучий музыки и живописи, некая полифония и, в конечном счете, взаимообогащение двух видов искусства. Фестиваль уникален прежде всего потому, что на каждом его концерте в зале витает дух Рихтера. Его ореол распространяет особую энергетику на все фестивальное действо. И конечно, это фестиваль “звездный” — достаточно полистать программки его концертов за все прошедшие годы. Я горжусь тем, что являюсь постоянным участником Вечеров», — отметил Юрий Башмет.

«Фестиваль, созданный в 1981 году Ириной Александровной Антоновой и Святославом Теофиловичем Рихтером, — выдающийся пример синтеза изобразительных искусств и музыки. Один из важнейших стратегических приоритетов банка — сохранение и развитие культурного наследия в России, поэтому в рамках социальной программы “Культурная страна” ВТБ не может остаться в стороне от ключевого проекта музея, который с уверенностью можно назвать исторически значимым», — отметил Александр Ерофеев, вице-президент банка ВТБ.

Полная информация о фестивале, подробные программы концертов, интервью с исполнителями и статьи о британской музыкальной культуре представлены на сайте мероприятия «Декабрьские вечера Святослава Рихтера».