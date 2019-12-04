Группа ВТБ объявляет финансовые результаты по МСФО за октябрь и 10 месяцев 2019 года

Банк ВТБ, головная компания группы ВТБ («Группа»), публикует неаудированные консолидированные финансовые результаты в соответствии с МСФО за октябрь и 10 месяцев, закончившиеся 31 октября 2019 года.

Дмитрий Олюнин, Первый заместитель Президента-Председателя Правления банка ВТБ, отметил: «В начале четвертого квартала мы видим продолжение роста доходности основных операций и прибыльности на фоне стабильного качества активов, замедления роста расходов и дальнейшего укрепления структуры баланса. Чистая прибыль Группы за 10 месяцев 2019 года составила 147,6 млрд рублей, что соответствует возврату на капитал (ROE) 11,4%, в октябре чистая прибыль составила 19,6 млрд рублей (ROE 14,3%). Совокупный кредитный портфель вырос с начала года на 3,9%, при этом рост кредитов физическим лицам составил 15,8%, а их доля в портфеле увеличилась до 29,2%. Объем средств клиентов вырос с начала года на 10,8%, а их доля в совокупных обязательствах — до 82,4%. Результаты октября и 10 месяцев подтверждают наш прогноз по чистой прибыли за 2019 год в размере 200 млрд рублей».

По итогам 10 месяцев 2019 года группа ВТБ добилась сбалансированного роста и усилила рыночные позиции

По состоянию на 31 октября 2019 года совокупные активы группы ВТБ составили 15,6 трлн рублей, увеличившись на 5,7% с начала 2019 года, в том числе кредиты и авансы клиентам (здесь и далее до вычета резервов) — на 3,9% до 11,9 трлн рублей.

Основным драйвером роста остаются кредиты физическим лицам, показавшие рост на 1,2% в октябре и на 15,8% с начала 2019 года. В то же время в октябре кредиты юридическим лицам сократились на 1,0%, причиной чего стало погашение ряда крупных заимствований. Снижение корпоративного кредитного портфеля по итогам 10 месяцев 2019 года составило 0,4%. Одновременно высокие темпы роста показал портфель кредитов заемщикам из сегмента среднего и малого бизнеса (СМБ), объем которого вырос на 11,7% с начала года (включая активы банка «Возрождение» в части СМБ на 31 декабря 2018 года).

Рыночная доля Группы в сегментах корпоративного и розничного кредитования в России составила 19,0% и 18,5%*, увеличившись с начала года на 30 б.п. и 70 б.п. соответственно.

Средства юридических лиц увеличились на 3,0% в октябре и на 11,4% с начала 2019 года, средства физических лиц выросли на 0,9% в октябре и на 10,0% с начала 2019 года, показав по итогам 10 месяцев динамику существенно лучше банковского рынка.

Доля средств клиентов в совокупных обязательствах Группы увеличилась по итогам 10 месяцев 2019 года до 82,4% (78,6% — на 31 декабря 2018 года). В структуре клиентских привлечений на 31 октября 2019 года 42,0% составляют привлечения от клиентов — физических лиц.

В результате опережающего роста клиентских привлечений в течение года соотношение кредитов и средств клиентов (LDR) снизилось до 96,5% по состоянию на 31 октября 2019 года (102,8% по состоянию на 31 декабря 2018 года).

Доля группы ВТБ на рынке средств клиентов в корпоративном и розничном сегментах в России составила 21,7% и 15,1%, увеличившись с начала года на 100 б.п. и на 110 б.п. соответственно.

Группа улучшила показатели прибыльности за счет роста чистого операционного дохода и снижения расходов на создание резервов под кредитные убытки

В октябре 2019 года чистая прибыль группы ВТБ составила 19,6 млрд рублей, увеличившись на 47,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За 10 месяцев 2019 года чистая прибыль Группы составила 147,6 млрд рублей.

Чистые процентные доходы составили 37,8 млрд рублей в октябре 2019 года и 361,6 млрд рублей за 10 месяцев 2019 года, увеличившись на 1,1% в октябре. Чистая процентная маржа по итогам 10 месяцев 2019 года достигла 3,3%. По мере смягчения денежной политики и на фоне продолжения роста кредитного портфеля мы ожидаем улучшения чистой процентной маржи и роста чистых процентных доходов в ноябре-декабре текущего года.

Чистые комиссионные доходы составили 13,6 млрд рублей в октябре 2019 года и 80,9 млрд рублей за 10 месяцев 2019 года, увеличившись на 52,8% и на 12,2% соотвественно. В октябре существенный вклад в рост чистых комиссионных доходов Группы внес корпоративно-инвестиционный бизнес.

Снижение стоимости риска, обусловленное стабильным качеством активов, оказало положительное влияние на финансовый результат

Стоимость риска составила 1,0% в октябре и 0,9% за 10 месяцев 2019 года, снизившись по сравнению с аналогичными периодами прошлого года на 80 б.п. и 60 б.п. соответственно. Расходы на создание резервов составили 10,4 млрд рублей в октябре и 88,2 млрд рублей за 10 месяцев 2019 года, снизившись по сравнению с аналогичными периодами прошлого года на 39,5% и 24,0% соответственно. Снижение стоимости риска и расходов на создание резервов произошло за счет улучшения качества портфелей во всех бизнес-сегментах.

Доля неработающих кредитов (NPL) в совокупном кредитном портфеле снижалась в течение текущего года и составила 5,0% по состоянию на 31 октября 2019 года (-70 б.п. с начала года). Группа существенно нарастила покрытие неработающих кредитов резервами, по состоянию на 31 октября 2019 года этот показатель составил 124,3% (+12,3 п.п. с начала года).

Рост операционных расходов за 10 месяцев 2019 года вызван консолидацией приобретенных банков, а также неравномерной календаризацией, в октябре продолжилось замедление темпов роста расходов

Расходы на персонал и административные расходы составили 206,7 млрд рублей по итогам 10 месяцев 2019 года, увеличившись на 17,4% по сравнению с аналогичными периодом прошлого года. Увеличение расходов в значительной степени обусловлено консолидацией в отчетность группы ВТБ банков ПАО «Возрождение», ПАО «Саровбизнесбанк» и ПАО «Запсибкомбанк», а также усилением технологического блока Группы. Темпы роста расходов существенно замедлились по сравнению с первой половиной года, что связано с неравномерной календаризацией по кварталам переменной части оплаты труда. Дополнительный вклад в рост расходов внесло повышение налога на добавленную стоимость в 2019 году.

В октябре 2019 года увеличение расходов на персонал и административных расходов составило 3,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года против 19,4% за 9 месяцев 2019 года.

На фоне роста прибыльности Группы соотношение расходов и чистых операционных доходов продолжило снижаться и составило 38,8% в октябре 2019 года при 42,8% за 10 месяцев 2019.

Сравнение показателей отчета о прибылях и убытках приведено на базе модифицированных показателей за 10 месяцев 2018 года, что обеспечивает сопоставимость год к году (выручка и расходы Банк ВТБ (Белград), АО, ПАО «Почта Банк», ООО «МультиКарта» и ПАО «ВТБ Банк» (Украина), а также всех компаний, входивших в периметр Группы ВТБ Страхование, были исключены так, как если бы Группа не включала данные компании и банки в состав своей консолидированной финансовой отчетности за 2018 год; прибыли/убытки, признанные при прекращении признания указанных дочерних компаний и банков и отраженные в строке «Доходы от выбытия дочерних и ассоциированных компаний» не были скорректированы).

*- Без учёта продажи портфелей ипотечному агенту в 2019 году.