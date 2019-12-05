Статус поселков Большой Луг и Балаганск будет изменен с городских на сельские населенные пункты

1 января 2020 года будет изменен статус поселков Большой Луг и Балаганск с городских на сельские населенные пункты. Соответствующий законопроект, предложенный Губернатором региона Сергеем Левченко, сегодня приняли областные парламентарии, сообщает пресс служба правительства региона.



Напомним, еще в октябре 2019 года глава региона внес в Законодательное Собрание проекты законов. Изменения позволят значительно уменьшить стоимость электроэнергии для жителей - с 1 руб. 11 коп. до 0 руб.77 коп., сделать 36-часовую рабочую неделю для женщин. Кроме того, медицинским, педагогическим работникам, работникам культуры, лесного хозяйства, которые трудятся в сельской местности, положена надбавка в размере 25% оклада.



Во время проведения публичных слушаний жители высказывали однозначную позицию - изменить статус рабочих поселков на сельские населенные пункты. Эти вопросы также ставили представители органов местного самоуправления данных муниципалитетов. Ранее подобные преобразования были проведены в отношении поселков Порт Байкал, Хужир, Мегет, в октябре были приняты изменения по р.п. Усть-Уда.



По действующему законодательству исключительное право выходить в законодательные органы с такой инициативой принадлежит Губернатору Иркутской области.