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ВТБ пополнил карты сторонних банков на 3 млрд рублей

6 декабря 2019

С момента запуска сервиса пополнения карт сторонних банков в банкоматах ВТБ клиенты совершили более 400 тысяч операций на общую сумму 3 млрд рублей.

ВТБ первым из российских финансовых организаций реализовал услугу внесения наличных на свой счет для клиентов сторонних банков. Сервис доступен абсолютно для всех российских банков в устройствах ВТБ. Комиссия для владельцев карт «Мир» отсутствует, для VISA и Mastercard составляет 1% (минимум – 20 рублей). Банкоматная сеть ВТБ одна из самых широких в стране – 15,5 тысяч устройств. Из них более 3,7 тысяч устройств самообслуживания поддерживают функцию recycling. Это на треть больше чем годом ранее.

«ВТБ стремится сделать решение финансовых задач максимально комфортным и выгодным для наших клиентов. Результаты говорят за себя - с момента запуска проекта мы ежедневно наблюдаем многократный рост числа пользователей. Уверен, этот показатель будет расти и дальше. Кроме того, мы постоянно развиваем и обновляем банкоматную сеть. На текущий момент уже более 1/4 устройств самообслуживания поддерживают  функцию замкнутого оборота наличных», – подчеркнул Валерий Чулков, член правления ВТБ.

«Мы запустили данный сервис в апреле этого года, и с этого момента ежемесячный оборот вырос почти в восемь раз. В настоящее время мы приближаемся к показателю в размере 1 млрд в месяц. Все больше банков проявляют интерес к нашему сервису и подключаются к нему в качестве партнера. Мы планируем расширять сотрудничество и с другими кредитными организациями. Благодаря этому все больше людей смогут пополнять свои карты без комиссии в банкоматах ВТБ», – отметил Алексей Киричек, руководитель департамента эквайринга, вице-президент ВТБ.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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