Банкоматы Сбербанка заговорили на иностранных языках

Обслуживание на таджикском и узбекском языках стало доступно в более 80% банкоматов Сбербанка. На эти языки переведены операции снятия наличных, проверки баланса и оплаты мобильной связи. Также данные операции доступны во всех банкоматах Банка на других восьми иностранных языках, в том числе английском.

Большое количество иностранных клиентов Сбербанка – граждане Таджикистана и Узбекистана. В целях улучшения клиентского опыта граждан из этих стран, Сбербанк перевел интерфейс банкоматов на их родные языки.

Во всех офисах Банка доступны на английском, таджикском и узбекском языках презентации по популярным среди иностранных граждан продуктам, таким как дебетовые карты. Также на эти языки переведена информация об использовании мобильного приложения Сбербанк онлайн, информация о работе с уведомлениями по картам и описание программы лояльности «Спасибо».

Александра Алтухова, директор дивизиона «Особенные решения» Сбербанка:

«Иностранные граждане активно пользуются банковскими продуктами и сервисами. Находясь вдали от Родины, они традиционно выбирают самые надежные, привычные и понятные решения. Исследуя их потребности, мы поняли, что перевод сервисов на родные языки клиентов будет значимым шагом, который упростит взаимодействие клиентов с Банком».

В 2020 году Сбербанк продолжит работу над адаптацией удаленных каналов обслуживания для иностранных пользователей, в том числе банкоматов и Сбербанк Онлайн.