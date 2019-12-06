Сбербанк снижает ставки по военной ипотеке

Сбербанк снижает процентные ставки по ипотечным кредитам для военнослужащих на 0,4 п.п. Оформить военную ипотеку по ставке 8,8% годовых можно с 6 декабря 2019 года. Максимальная сумма ипотечного кредита увеличена до 2 629 000 рублей.

Программа «Военная ипотека» позволяет приобрести квартиры в новостройках и на вторичном рынке, жилой дом с землей или таун-хаус.

Предложение доступно военнослужащим — участникам накопительно-ипотечной системы, имеющим право на получение целевого жилищного займа на основании Федерального закона «О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих» №117-ФЗ от 20.08.2004 г.

Николай Васев, директор дивизиона «ДомКлик» Сбербанка:

«Мы улучшили условия ипотеки для тех, кто каждый день стоит на защите нашей страны, её безопасности. Надеемся, что снижение ставок по военной ипотеке и увеличение максимальной суммы кредита помогут российским военнослужащим обзавестись собственным жильем».

Ранее Сбербанк уже снизил ставки по основной линейке продуктов: на 0,3 п.п. на приобретение готового жилья и на 0,4 п.п. на покупку строящегося жилья в большинстве регионов России, а в шести регионах снижение составило 0,6 п.п.: Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Республика Татарстан, Новосибирская область. Приобрести квартиры в новостройке в ипотеку можно по ставке от 6,5%, квартиру на вторичном рынке — от 8,5%.

Также были снижены ставки на рефинансирование ипотечных кредитов других банков на 0,5 п.п. Рефинансировать ипотеку в Сбербанке можно по ставке от 9% годовых.

Рассчитать условия и подать заявку на военную ипотеку можно онлайн на DomClick.ru.