Житель Тулуна незаконно вырубил лес на 300 тысяч рублей

Нижнеудинский городской суд Иркутской области признал жителя города Тулуна виновным в незаконной рубке леса на 300 тысяч рублей, сообщалось на сайте Управления Федеральной службы судебных приставов по региону.

По информации в сообщении, 34-летний мужчина ради материальной выгоды незаконно вырубил 19 сосен на территории Нижнеудинского участкового лесничества. Полиция задержала нарушителя на месте рубки.

Суд признал жителя Тулуна виновным и назначил наказание в виде лишения свободы условно с испытательным сроком в 3,5 года, а также штраф в размере 310 тысяч рублей.

«В добровольный срок решение суда гражданином исполнено не было, в связи с чем судебным приставом в качестве меры принудительного характера вынесено постановление о запрете регистрационных действий в отношении недвижимого имущества неплательщика», – отмечается в сообщении.

После действий со стороны УФССП, гражданин выплатил штраф в полном объёме, поскольку собирался продавать квартиру, а также и исполнительский сбор в размере 21 тысячи 700 рублей. В настоящее время деньги перечислены в бюджет РФ.