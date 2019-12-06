«Яндекс» собирается снимать британские сериалы

«Яндекс» заключил первую сделку по покупке форматов сериалов и фильмов для их будущего производства, рассказал «Ведомостям» представитель компании.

Это часть большого соглашения с британской BBC Studios. Старший вице-президент BBC Studios Салим Мукаддам рассчитывает, что «Яндекс» с его масштабом и вниманием к качеству контента сможет привлечь к сериалам и фильмам студии новых зрителей из России.

Компании договорились, что с 2020 года «Яндекс» сможет ежегодно эксклюзивно показывать более 100 часов контента BBC Studios. Президент киностудии также добавил, что британские сериалы пользуются большим спросом в России, так сериал «Шерлок» от BBC стал в России одним из самых популярных иностранных сериалов за три года

Помимо этого, Яндекс получил возможность создавать контент в форматах BBC, какие именно форматы возьмутся за основу, и кто будет в этих форматах снимать, компания пока не говорит. Свои первые сериалы «Яндекс» собирается показать уже весной 2020 года.