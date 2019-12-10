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В Иркутской области оценили состояние использования земель

10 декабря 2019

На территориях Иркутского, Качугского, Ольхонского и Шелеховского районов оценили состояние использования земель. Об этом сообщает Управление Росреестра по региону. 

Собранные данные подготовлены для наблюдения за использованием земельных участков в соответствии с их целевым назначением, а также выявления состояния земель, подверженных воздействию негативных процессов.

К видам негативных процессов, которые были изучены, относятся подтопление и затопление, переувлажнение, заболачивание, эрозия, нарушение земель в процессе добычи полезных ископаемых, выполнении геологоразведочных, изыскательских, строительных и т.д. Характеристика загрязненных земель тяжелыми металлами, радионуклидами, другими токсичными веществами отображены в аналитических записках к подготовленным материалам.

В ходе мониторинга особое внимание было уделено использованию земельных участков, занятых полигонами ТБО и несанкционированными свалками, а также состоянию земель на прилегающих к ним территориях.

В состав подготовленных материалов включены карты выявленных признаков нарушения земельного законодательства, карты состояния земель, карты динамики развития негативных процессов, а также аналитические записки о состоянии и использовании земель.

Информация, полученная в результате мониторинга, может быть использована органами власти при разработке мероприятий по предупреждению и устранению последствий развития негативных процессов, а также при проведении проверок земельных участков на выполнение требований земельного законодательства.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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