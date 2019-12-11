Опять падение: российский авторынок в ноябре 2019 года сократился на 6,4%

По сравнению с прошлым годом в ноябре продажи новых автомобилей в России сократились на 6,4%. При этом в массовом сегменте спад продаж составил 8,5%, в то время как в премиальном сегменте продажи, напротив, выросли на 6,4%. Сообщает в своем исследовании АВТОСТАТ.

Объем продаж новых автомобилей в массовом сегменте составил 133 582 единицы, что составляет 90,1% автомобильного рынка России. Отмечается, что среди ТОП-25 марок у 12 наблюдается рост продаж, а остальные 13 ушли «в минус».

Наибольший рост в ноябре показал бренд Changan, реализация которого в последний месяц осени взлетела почти в 16 раз. На вторую строчку опустился Haval, темпы роста которого выросли в три с лишним раза.

В тройке самых быстро растущих оказался еще один «китаец» - Geely, его реализация увеличилась более чем вдвое. Следует выделить еще итальянскую марку Fiat и китайскую Chery, продажи которых тоже удвоились.