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Солид Банк предлагает предпринимателям финансирование по рекордно низкой ставке – 8,5% годовых

13 декабря 2019

Солид Банк, являясь участником программы льготного финансирования бизнеса от Минэкономразвития, предлагает предпринимателям финансирование по рекордно низкой ставке – 8,5% годовых.

Всесторонняя поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства является одним из приоритетных проектов государственной стратегии экономического развития России. Одним из шагов по обеспечению предпринимателей доступными средствами является программа льготного кредитования по ставке 8,5 % годовых. Программа была разработана и запущена Минэкономразвития в конце 2018 г. Цель данной программы – улучшение предпринимательского климата страны и рост числа занятых в сфере МСП до 25 миллионов человек к 2024 году, а также рост доли МСП в российском ВВП до 32%.

Солид Банк один из немногих региональных банков уполномочен кредитовать бизнес под 8,5% годовых. Одним из самых важных моментов в данном привлекательном для бизнеса предложении является стандартный пакет документов для рассмотрения заявки.

«Мы столкнулись с тем, что многие предприниматели, получая информацию о возможности оформить кредит под 8,5% годовых, даже не читают условия, не звонят, не приходят в банк. Уже в частных беседах мы выяснили, что бизнес просто опасается, что нужен миллион документов, а требования к клиенту такие, как будто он собирается в космос, – комментирует Председатель Правления АО «Солид Банк» Геннадий Фофанов. Предприниматели в России, несмотря на крепкую хватку в бизнесе, тревожный и скромный народ в том, что касается взаимодействия с финансовыми институтами и государством. Программа «8,5 %» хорошо продвигается федеральными СМИ, информации о ней много, количество предпринимателей, получивших позитивный опыт и недорогое финансирование также велико. Но –  многие стесняются, думают, что их предприятие не подходит под программу. А тем временем, программа очень лояльная, перечень приоритетных отраслей очень обширный, требования все время смягчаются, возможности расширяются. Сейчас очень комфортное финансирование доступно практически любой организации, и мы приглашаем предпринимателей в Солид Банк».

Получить льготный кредит предприятие может оформить на пополнение оборотных средств, а также инвестиционные цели. Программа определены приоритетные сферы деятельности, в которых должны работать потенциальные заёмщики. Перечень исключает отрасли, предполагающие получение сверхприбыли, в приоритете сферы, связанные с реализацией различных национальных проектов.

Например, в рамках проекта по государственной стратегии импортозамещения в условиях санкций, приоритетными являются сельскохозяйственная деятельность, пищевая промышленность, производство.

Также на контроле Правительства укрепление здоровья нации и популяризация  спорта и активного образа жизни. Соответственно, зеленый свет к участию в программе кредитования под 8,5% годовых получают компании, занятые в здравоохранении и спорте.

Формирование гармоничной личности гражданина России, духовное развитие, не менее важны, чем физического здоровье. Поэтому в реестр приоритетных отраслей входят образование, культура, а также научно-техническая сфера и сфера информационных технологий. Стратегически важными для экономики страны, конечно же,  признаны также отрасли электро-, газо- и водоснабжения, а также сбор, переработка и утилизация отходов.

Доступно  получение недорогого финансирования ресторанам, кафе и торговым предприятиям, в том числе и небольшим магазинам. Последними дополнениями в условия программы в перечень добавлены и организации, получающие прибыль от сдачи имущества в аренду.

Солид Банк предлагает кредит под 8,5% годовых на срок до 5 лет, сумма займа – 350 млн руб., суммы больше рассматриваются в индивидуальном порядке.

Ознакомиться с полными условиями программы льготного кредитования бизнеса под 8,5 % можно на сайте банка www.solidbank.ru и во всех офисах банка.

Оформить онлайн заявку можно также на сайте АО «Солид Банк».

Менеджеры банка рекомендуют не откладывать на следующий год, а воспользоваться максимально привлекательными условиями кредитования бизнеса в декабре.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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