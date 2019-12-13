Новости

МТС провела междугородний двусторонний голографический телемост на сети 5G

13 декабря 2019

МТС объявил о проведении между Москвой и Кронштадтом прямой двусторонней видеотрансляции в пилотных сетях пятого поколения с использованием голограммы – проецируемого лазером объемного изображения. 

В ходе конференции и выставки высоких технологий «Неделя Российского Интернета - RIW 2019» (Russian Internet Week) участники форума в Центре международной торговли в Москве и их собеседники на сцене Драматического театра Балтийского флота в Кронштадте наблюдали голографическое 3D-изображение друг друга в прямом эфире, обсуждая перспективы развития цифровых технологий и сетей 5G. В телемосте приняли участие заместитель министра экономического развития Российской Федерации Оксана Тарасенко, известный российский видеоблогер Валентин Петухов (Wylsacom) и главный редактор радиостанции Business FM Илья Копелевич.  

«Сегодня у нас есть возможность видеть своими глазами будущее цифровых технологий, которые по мере развития 5G не только радикально изменят пользовательский опыт и нашу повседневную жизнь, но и сами по себе породят принципиально новые бизнес-модели, технологии и сервисы. Благодаря высокой скорости передачи данных и минимальным задержкам в сетях 5G мы сможем создавать иммерсивные диалоговые платформы для обучения и развлечений за счет смешения цифровой и физической действительности, - отметил президент МТС Алексей Корня. - Если 4G сделало привычными такие вещи как стриминг, потоковое видео и приложения смартфонах, то 5G сделает доступными виртуальную и дополненную реальность, тактильный интернет, искусственный интеллект, квантовые вычисления, умные вещи и роботы». 

«Сегодня совместно с МТС мы продемонстрировали голографический звонок по сети 5G. Раньше такое можно было увидеть только в кино. МТС не только показал нам преимущества стандарта пятого поколения, но и открыл дверь в новый захватывающий мир 5G. Для данного кейса Huawei создала инновационную инфраструктуру и предоставила передовые ИТ-решения. На сегодняшний день мы являемся лидером в 5G: уже более 50 операторов запустили коммерческие сети 5G по всему миру, 35 из них были построены Huawei. Более 400 тысяч 5G AAU также поставляются нами. С приходом 5G все отрасли – медиаиндустрия, медицина, сельское хозяйство, промышленность, спорт – выйдут на новый уровень, и Huawei готова поддержать Россию на пути её цифрового развития», – отметил генеральный директор Huawei в Евразии Эйден У.  

МТС совместно с популярными блогерами социальной сети TikTok запустила первый голографический челлендж #5Gголограмма. Блогеры снимут серию видео с собственными голограммами и предложат своим подписчикам создавать с ними видеодуэты о том, как современные технологии изменят повседневный мир. 

/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Выборы-2019. Иркутская область
Область чрезвычайных ситуаций. Сергей Левченко открыл сезон ротации губернаторов
Игорь Кобзев назначен врио губернатора Иркутской области
Владимир Путин принял отставку Сергея Левченко, Игорь Кобзев назначен врио главы региона
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании