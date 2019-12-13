В Усть-Илимске 5 человек осудили за мошенничество с квартирами на 20 млн рублей

Усть-Илимский городской суд вынес приговор в отношении 5 участников организованной группы. Как сообщила прокуратура Иркутской области, установлено, что группа действовала с июня по декабрь 2013 года в составе двух организаторов: замдиректора дирекции по подготовке ложа водохранилища Богучанской ГЭС и генерального директора одного из агентств недвижимости. Остальные три участника группы были исполнителями преступления.

Для кражи бюджетных денег участники группы использовали неосведомлённых о преступных намерениях продавцов квартир в Усть-Илимске, которые под влиянием участников преступной группы, соглашались на заключение сделок купли-продажи с ОГКУ «ДПВ БоГЭС» о покупке квартир по завышенной стоимости для переселяющихся граждан из зоны затопления ложа водохранилища Богучанской ГЭС. Разницу между ценой, указанной в договоре, и реальной стоимостью квартир, продавцы передавали участникам группы якобы на компенсацию переселенцам, предусмотренные действующим законодательством, и заложенные в стоимость квартир. Присвоив "разницу", фигуранты уголовного дела распорядились средствами по своему усмотрению. Таким образом, бюджетам РФ и Иркутской области причинен материальный ущерб более чем на 20 млн рублей.

Суд приговорил подсудимых к лишению свободы от 3 до 5 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима, со штрафом в размере от 100 тыс. рублей до 400 тыс. рублей. Двоим малолетним подсудимым отбывание наказания отсрочено до достижения 14 летнего возраста.

Кроме того, суд удовлетворил иск министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области более чем на 20 млн рублей. Арестованное имущество заключенных взыскали.

