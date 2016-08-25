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Значимую поддержку рынку акций сегодня может оказать публикация финансовой отчетности Сбербанка

Мировые рынки акций в середине недели не демонстрируют направленного движения, сдерживающее влияние на склонность к риску оказывают ожидания выступления Дж.Йеллен в Джексон-Хоул в пятницу, которое может скорректировать прогнозы по действиям ФРС в перспективе до конца года. Пока трейдеры склонны к учету повышенной вероятности повышения ставки до декабря 2016г. (54%) и это благоприятно отражается на динамике индекса доллара, но сдерживает покупки активов развивающихся рынков. Цены на нефть также не могут определиться с направлением после неоднозначных статданных по запасам в США и неподтвержденной информации о готовности Ирана к участию в сделке по заморозке добычи. Помимо выступления Дж.Йеллен, в фокусе внимания также макростатистика, включая данные по заказам на товары длительного пользования (сегодня) и ВВП США (завтра).

Российский фондовый рынок демонстрирует консолидацию вблизи многомесячных максимумов по основным индексам ввиду нейтральной динамики на мировых рынках в ожидании новостей из США. Мы полагаем, что до смещения цен на нефть в новый торговый диапазон (выше 52 долл./барр. или ниже 47 долл./барр.) инвесторы могут воздержаться от активных действий, что приведет к консолидации рынка вблизи текущих уровней.

Сегодня к открытию торгов сформировался практически нейтральный внешний фон. Стабилизация цен на нефть вблизи 49 долл./барр. Brent, несмотря на слабую статистику по запасам в США, а также отсутствие серьезного давления на фондовые активы на мировых рынках, зададут слабо положительную динамику индексу ММВБ на старте сессии. Значимую поддержку рынку акций сегодня может оказать публикация финансовой отчетности Сбербанка. Таким образом, даже при неизменном внешнем фоне индекс ММВБ сегодня может вернуться к 1990-2000 пунктам.

Илья Фролов, Промсвязьбанк

