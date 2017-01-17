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Курсы валют в Ангарске: 17 января минимальный курс продажи доллара 60,1 руб., евро - 63,74 руб

17 января курс покупки наличного доллара США в банках и обменных пунктах Ангарска составил 57-59,71 рубля за доллар, курс продажи составил 60,1-62,42 рубля за доллар.

Максимальный курс покупки доллара в Ангарске по сравнению с предыдущим днем повысился на 30 коп. и составил 59,71 рубль. Такой курс покупки предложил Восточный экспресс банк.

Минимальный курс продажи доллара в Ангарске (с учетом реального наличия) по сравнению с предыдущим днем повысился на 15 коп. и составил 60,1 руб. По такому курсу доллар продает Восточный экспресс банк.

Курс покупки наличного евро в банках и обменных пунктах Ангарска составил 60,59-63,28 рубля за евро, курс продажи составил 63,74-66,03 рубля за евро.

Максимальный курс покупки евро в Ангарске по сравнению с предыдущим днем повысился на 18 коп. и составил 63,28 руб. Такой курс покупки предложил Восточный экспресс банк.

Минимальный курс продажи евро в Ангарске (с учетом реального наличия) по сравнению с предыдущим днем повысился на 4 коп. и составил 63,74 руб. Такой курс евро продажи предложил Восточный экспресс банк.