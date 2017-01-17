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Давос станет источником словесных интервенций

Результирующее влияние ключевых внешних факторов, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, складывается близким к нейтральному. Котировки мартовских фьючерсов на нефть марки Brent колеблются в районе отметки в $55.7 за баррель, слегка прибавив днем ранее на фоне заявлений Саудовской Аравии о вероятной ребалансировке нефтяного рынка уже к середине года благодаря сокращению добычи странами ОПЕК+. Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром меняются мало. Основные азиатские фондовые индикаторы не показывают единой динамики. Премаркет европейской сессии сигнализирует о вероятном небольшом изменении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня. Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем увидеть в районе 2190 пунктов по индексу ММВБ, предполагая, что этот фондовый индикатор продолжит совершать колебания вблизи текущих уровней под влиянием перманентных сдвигов внешнего фона.

Ведущие европейские фондовые индексы в понедельник снизились. Британский фондовый индекс FTSE 100 по итогам дня потерял 0.15% при оборотах торгов примерно на четверть ниже среднемесячных, прервав тем самым своё рекордное по продолжительности ралли, продолжавшееся 14 торговых сессий подряд. При этом наибольшее негативное влияние на поведение британского фондового индикатора оказало снижение котировок акций банков Lloyds (-2%), Barclays (-1.8%), телекома Vodafone (-2%) и нефтегазового гиганта BP (-1%). Сдержало снижение индекса FTSE 100 повышение котировок акций горнодобывающих компаний Rio Tinto (+2%), Glencore (+1.6%) и BHP Billiton (+1.6%). Сегодня в центре внимания инвесторов будет выступление премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, которая, как ожидается, сделает заявления на тему грядущего Brexit, а также предстоящих переговорах с Евросоюзом.

В свою очередь, французский фондовый индекс CAC в понедельник стал лидером снижения среди ведущих европейских фондовых индикаторов, потеряв 0.82%, а падением из числа бумаг, входящих в его состав, выделились акции банков Societe Generale (-2.6%), BNP Paribas (-1.5%) и производителя строительных материалов LafargeHolcim (-3%). Немецкий индикатор DAX (-0.64%) также понес потери из-за снижения акций банков Deutsche Bank (-3%), Commerzbank (-2.2%) и «большой тройки» автопроизводителей Daimler (-1.5%), Volkswagen (-2.2%), BMW (-1.5%), внесших существенный вклад в его падение.

Фондовый рынок США в понедельник был закрыт в связи с национальным праздником – Днем Мартина Лютера Кинга, который традиционно отмечается в третий понедельник января. Стоит отметить, что Международный валютный фонд (МВФ) вчера повысил свой прогноз по экономическому росту США в 2017 и 2018 гг., видимо, поверив в планы новой администрации Трампа по стимулированию роста американской экономики.

Рынок акций РФ в понедельник снизился. Индекс ММВБ потерял 0.28% в основном из-за снижения акций Газпрома (-1.4%) и ЛУКОЙЛа (-1.5%). Долларовый индекс РТС (-0.62%) просел более значительно на фоне небольшого ослабления позиций рубля. Сегодня внутридневная динамика российского фондового рынка продолжит формироваться под влиянием поведения мировых цен на нефть, западных фондовых индикаторов, а также изменения курса рубля, выходящих данных экономической статистики и происходящих событий. Среди предстоящих событий стоит выделить открывающийся сегодня в швейцарском Давосе Всемирный экономический форум, который до конца этой рабочей недели станет источником словесных интервенций.

Шагов Олег, начальник аналитического отдела АО ИФК «Солид»