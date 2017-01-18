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Курсы валют в Ангарске: 18 января минимальный курс продажи доллара 59,7 руб., евро - 63,83 руб

18 января курс покупки наличного доллара США в банках и обменных пунктах Ангарска составил 56,68-59,28 рубля за доллар, курс продажи составил 59,7-62,05 рубля за доллар.

Максимальный курс покупки доллара в Ангарске по сравнению с предыдущим днем снизился на 43 коп. и составил 59,28 рубль. Такой курс покупки предложил Восточный экспресс банк.

Минимальный курс продажи доллара в Ангарске (с учетом реального наличия) по сравнению с предыдущим днем снизился на 40 коп. и составил 59,7 руб. По такому курсу доллар продает Восточный экспресс банк.

Курс покупки наличного евро в банках и обменных пунктах Ангарска составил 60,82-63,35 рубля за евро, курс продажи составил 63,83-66,19 рубля за евро.

Максимальный курс покупки евро в Ангарске по сравнению с предыдущим днем повысился на 7 коп. и составил 63,35 руб. Такой курс покупки предложил Восточный экспресс банк.

Минимальный курс продажи евро в Ангарске (с учетом реального наличия) по сравнению с предыдущим днем повысился на 9 коп. и составил 63,83 руб. Такой курс евро продажи предложил Азиатско-Тихоокеанский Банк.