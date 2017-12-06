Ухудшение внешнего фона усиливает давление продаж

Результирующее влияние ключевых внешних факторов, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, складывается умеренно негативным. Котировки февральских фьючерсов на нефть марки Brent в текущем моменте колеблются в районе отметки в $62,6 за баррель, снижаясь после выхода данных отраслевой статистики Американского института нефти (API), указавших на колоссальный рост запасов бензина и дистиллятов в США.

Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром несут потери. Основные азиатские фондовые индикаторы демонстрируют нисходящую динамику. Премаркет европейской сессии сигнализирует о понижении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня.

Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем в районе 2110 пунктов по индексу МосБиржи, не исключая, что в условиях ухудшающегося внешнего фона этот фондовый индикатор может выйти вниз из сложившейся области консолидации. Характерными признаками этой консолидации выступают упавшие ещё на 20% обороты торгов акциями и сформировавшийся вчера на графике индекса МосБиржи «инсайдерский» бар, минимумы и максимумы которого лежат внутри предыдущего бара.

Ведущие европейские фондовые индексы во вторник снизились при оборотах торгов чуть ниже среднемесячных. Британский фондовый индекс FTSE 100 по итогам дня потерял 0,16%, а наибольшее отрицательное влияние на него оказало снижение акций компаний из сектора «Материалы» Rio Tinto (-2%), Glencore (-2.3%), Anglo American (-2,5%). Французский CAC (-0,26%) понизился из-за падения акций нефтесервисной компании TechnipFMC (-2,4%) и производителя стали ArcelorMittal (-1,8%). Немецкий DAX (-0,08%) тоже просел на фоне падения акций Bayer (-1,2%), Volkswagen AG (-1,5%) и Siemens (-1%).

Фондовый рынок США во вторник понес потери. Индекс "голубых фишек" Dow Jones упал на 0,45%, а наибольшее отрицательное влияние на него оказало падение в цене акций его лидеров роста в предыдущий день - компании Walt Disney (-2,7%) и корпорации Boeing (-0,9%). Индекс high-tech биржи NASDAQ потерял 0,19%. Индекс "широкого рынка" США S&P500 (-0,37%) тоже просел при оборотах торгов почти на 30% выше среднемесячных, а падением в его отраслевом спектре выделился индекс телекоммуникационного сектора (-1,8%), в котором снизилось в цене 100% акций.

Рынок акций РФ во вторник не показал единой динамики. Индекс МосБиржи потерял 0,27% при оборотах торгов на 30% ниже среднемесячных, а наибольшее отрицательное влияние на него оказало падение в цене акций Мосбиржи (-3,5%) и Сбербанка (-0,3%). Сдержало снижение индекса МосБиржи повышение акций Лукойла (+0,4%). Подсчитываемый в долларах индекс РТС (+0,03%) слегка прибавил в контексте отмечавшегося небольшого укрепления позиций рубля к доллару США.

Сегодня внутридневная динамика российского фондового рынка продолжит формироваться под влиянием поведения мировых цен на нефть, западных фондовых индикаторов, а также изменения курса рубля, выходящих данных экономической статистики и происходящих событий. Среди предстоящих событий, способных оказать влияние на настроение инвесторов, сегодня стоит выделить итоги аукционов по размещению ОФЗ, которые проявят степень текущего интереса нерезидентов к рублевым активам в условиях растущего риска новых антироссийских санкций.

Шагов Олег, ИФК "СОЛИД"