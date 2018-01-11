Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 11 января: 2 416,6599 руб/1 г золота и 31,1900/1 г серебра ЦБ РФ с 11 января установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 2 416,6599 руб.

1 грамм серебра - 31,1900 руб.

1 грамм платины - 1 760,8700 руб.

1 грамм палладия - 2 009,5400 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 4,9400 р. (0,20%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,3000 р. (0,95%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 3,5100 р. (0,20%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 13,4500 р. (0,66%) .

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