Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 11 января: 2 416,6599 руб/1 г золота и 31,1900/1 г серебра
11 января 2018
ЦБ РФ с 11 января установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 2 416,6599 руб.
- 1 грамм серебра - 31,1900 руб.
- 1 грамм платины - 1 760,8700 руб.
- 1 грамм палладия - 2 009,5400 руб.
Стоимость золота
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
4,9400 р. (0,20%).
Стоимость серебра
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,3000 р. (0,95%).
Стоимость платины
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
3,5100 р. (0,20%).
Стоимость палладия
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
13,4500 р. (0,66%).
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