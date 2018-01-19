Перекупленность на 14% помешает S&P500 преодолеть отметку 2800 п.

Американские индексы завершили торги четверга снижением, отойдя от исторических максимумов, установленных днем ранее. Dow потерял больше других. Инвесторы взяли передышку после почти трехнедельного ралли. Финансовый сектор смотрелся лучше других на фоне публикаций отчетов крупнейших банков. Энергетический сектор оказался в аутсайдерах.

IBM (NYSE: IBM) сообщила о получении в 4-м квартале убытка в размере $1,05 млрд ($1,14 на акцию) по сравнению с $4,5 млрд ($4,72 на акцию) годом ранее. Операционная прибыль составила $5,18 на акцию. Выручка за отчетный период выросла с $21,77 млрд до $22,54 млрд, тем самым серия из 22 кварталов, на протяжении которых данный показатель двигался вниз, прервалась. Согласно рыночному консенсусу прибыль ожидалась в размере $5,17 на акцию при выручке в $22,05 млрд. Считаем, что с вышедшей отчетностью для компании связан важный поворотный момент, возможно, отныне она будет демонстрировать рост, который от нее ждали многие инвесторы.

Сегодня не публикуются ни отчеты, ни важные макроэкономические данные, поэтому определять динамику рынка будут квартальные релизы IBM и American Express (AXP), опубликованные после закрытия основной торговой сессии 18 января. Волатильность продолжает усиливаться: индекс VIX превысил отметку в 12 пунктов. Посленовогоднее ралли завершилось, и многие инвесторы хотят застраховать свои риски, что отражает индекс относительной силы (RSI). Он находится на уровне 78 пунктов, что говорит о сильной перекуплености S&P500, поскольку его нормальная верхняя планка на 14% ниже. Таким образом, даже несмотря хорошие отчеты от IBM и AXP, сегодня мы ожидаем нулевую динамику S&P500, который на закрытие закрепится в коридоре от 2750 до 2800 пунктов.

Вадим Меркулов, старший аналитик ИК «Фридом Финанс»