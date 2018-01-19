Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 19 января: 2 426,6101 руб/1 г золота и 31,4100/1 г серебра
19 января 2018
ЦБ РФ с 19 января установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 2 426,6101 руб.
- 1 грамм серебра - 31,4100 руб.
- 1 грамм платины - 1 823,0400 руб.
- 1 грамм палладия - 2 018,3000 руб.
Стоимость золота
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
6,6800 р. (0,27%).
Стоимость серебра
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,3100 р. (1,00%).
Стоимость платины
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
1,7299 р. (0,09%).
Стоимость палладия
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
9,5800 р. (0,48%).
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