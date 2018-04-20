Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 20 апреля: 2 637,3501 руб/1 г золота и 33,6400/1 г серебра
20 апреля 2018
ЦБ РФ с 20 апреля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 2 637,3501 руб.
- 1 грамм серебра - 33,6400 руб.
- 1 грамм платины - 1 858,8101 руб.
- 1 грамм палладия - 2 064,2500 руб.
Стоимость золота
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
27,4801 р. (1,03%).
Стоимость серебра
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,1100 р. (0,33%).
Стоимость платины
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
9,3701 р. (0,50%).
Стоимость палладия
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
53,5800 р. (2,66%).
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