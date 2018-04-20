Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 20 апреля: 2 637,3501 руб/1 г золота и 33,6400/1 г серебра ЦБ РФ с 20 апреля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 2 637,3501 руб.

1 грамм серебра - 33,6400 руб.

1 грамм платины - 1 858,8101 руб.

1 грамм палладия - 2 064,2500 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 27,4801 р. (1,03%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,1100 р. (0,33%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 9,3701 р. (0,50%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 53,5800 р. (2,66%) .

dims

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/ СИА /

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