Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 21 июня: 2 604,2400 руб/1 г золота и 33,3100/1 г серебра ЦБ РФ с 21 июня установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 2 604,2400 руб.

1 грамм серебра - 33,3100 руб.

1 грамм платины - 1 763,0900 руб.

1 грамм палладия - 1 990,1200 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 30,3000 р. (1,15%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,3800 р. (1,13%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 49,5700 р. (2,73%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 34,6999 р. (1,71%) .

dims

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/ СИА /

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