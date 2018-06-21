Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 21 июня: 2 604,2400 руб/1 г золота и 33,3100/1 г серебра
21 июня 2018
ЦБ РФ с 21 июня установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 2 604,2400 руб.
- 1 грамм серебра - 33,3100 руб.
- 1 грамм платины - 1 763,0900 руб.
- 1 грамм палладия - 1 990,1200 руб.
Стоимость золота
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
30,3000 р. (1,15%).
Стоимость серебра
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,3800 р. (1,13%).
Стоимость платины
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
49,5700 р. (2,73%).
Стоимость палладия
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
34,6999 р. (1,71%).
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