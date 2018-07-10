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Курсы валют ЦБ РФ на 10 июля: 62,4442 руб/доллар США и 73,3470 руб/евро

10 июля 2018
ЦБ РФ с 11 июля установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 62,4442 руб.
  • 1 евро - 73,3470 руб.
  • 10 китайских юаней - 94,2910 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,3896 р. (0,62%).
Курс евро по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,5895 р. (0,80%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,6700 р. (0,71%).

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