Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 9 августа: 2 478,8000 руб/1 г золота и 31,3700/1 г серебра
9 августа 2018
ЦБ РФ с 9 августа установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 2 478,8000 руб.
- 1 грамм серебра - 31,3700 руб.
- 1 грамм платины - 1 690,9100 руб.
- 1 грамм палладия - 1 850,3900 руб.
Стоимость золота
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
4,1900 р. (0,17%).
Стоимость серебра
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,2200 р. (0,70%).
Стоимость платины
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
12,9001 р. (0,76%).
Стоимость палладия
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
8,6799 р. (0,47%).
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