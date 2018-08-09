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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 9 августа: 2 478,8000 руб/1 г золота и 31,3700/1 г серебра

9 августа 2018
ЦБ РФ с 9 августа установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 2 478,8000 руб.
  • 1 грамм серебра - 31,3700 руб.
  • 1 грамм платины - 1 690,9100 руб.
  • 1 грамм палладия - 1 850,3900 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 4,1900 р. (0,17%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,2200 р. (0,70%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 12,9001 р. (0,76%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 8,6799 р. (0,47%).

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